İzmit’te muhteşem Helva Şenliği

İzmit Belediyesi’nin desteği ile Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Helva Şenliği önceki gün kortej yürüyüşü ile devam etti. Belsa önündeki şenlikte halk oyunları gösterisi, Makedonya Debre bölgesinden gelen davulcuların şovu, konuşmalar ve helva dağıtımı yapıldı. Etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

“BİR GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ HEP ORADA”

Helva şöleninde konuşan Başkan Doğan, “Balkanlar bizim için büyük anlam ifade ediyor. Oradaki gönüldaşlarımız, Müslüman kardeşlerimiz bilsinler ki bir gözümüz, kulağımız hep orada. Oradaki kardeşlerimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. İzmit Belediyesi olarak Balkanlarda güzel işler yaptık. Bulgaristan, Yunanistan bölgelerine geziler düzenledik. Yıllardır memleketlerine gidemeyen kardeşlerimizi yeni nesil ile buluşturduk” dedi.

DOĞU KIŞLA’DA FİNAL YAPILDI

Gündüz İzmit Belediyesi önünde gerçekleştirilen şölen akşam Doğu Kışla Parkı’nda muhteşem bir finalle son buldu. Siyasilerin yoğun ilgi gösterdiği geceye Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, birçok sivil toplum kuruluş başkanı ve göçmen dernekleri başkanları ile vatandaşlar katıldı.

HELVA DAĞITILDI

Doğu Kışla’daki Helva Şöleninde paketlenmiş helvalar halka dağıtıldı. Rumelili sanatçı Emirhan Çalışkan, birbirinden güzel türküleri ile geceye katılanları coştururken protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte halay çekti. Helva yapımında gönüllü çalışan 15 ustaya plaket verildi. Şölene Makedonya’dan gelenler Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Recep Altıntip’e çeşitli hediyeler sundular. Gece Debre davulları ile son buldu.