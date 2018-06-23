İletişim Fakültesi'nde coşkulu mezuniyet

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi’nin mezuniyet töreni KOÜ Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl 17’nci mezunlarını veren fakülteden toplam 650 öğrenci mezun oldu. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki’nin ev sahipliğini yaptığı törene Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Ahmet Küçük, İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve elemanları ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

İLETİŞİM ANDI OKUNDU

Fakülte birincisi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Tulunay Şahinkayası olurken ikinciliği ve üçüncülüğü yine aynı bölümden Belgin Başak Aydemir ve Özge Gürkan aldı. Fakülte öğretim üyelerinin mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerini vermelerinin ardından ‘İletişim Andı’nı okuyan genç iletişimciler keplerini havaya fırlattı.