Coşku dolu törene Çevre Mühendisler Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı da katıldı. Mezuniyette Türkiye ve Kocaeli'nin çevre sorunları hakkında konuşan Başkan Ağdacı, genç mezunlara odaya üye olmaları tavsiyesinde de bulundu. Miray BAKLACI
Bugün 12:56 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 12:57 TSİ )
Geleceğin çevre mühendisleri kep attı
KOÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün mezuniyet töreni KOÜ Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Bugün 12:56 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz