Geleceğin çevre mühendisleri kep attı

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Coşku dolu törene Çevre Mühendisler Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı da katıldı. Mezuniyette Türkiye ve Kocaeli'nin çevre sorunları hakkında konuşan Başkan Ağdacı, genç mezunlara odaya üye olmaları tavsiyesinde de bulundu. Miray BAKLACI