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Bugün 12:56 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 12:57 TSİ )

Geleceğin çevre mühendisleri kep attı

KOÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün mezuniyet töreni KOÜ Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

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Coşku dolu törene Çevre Mühendisler Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı da katıldı. Mezuniyette Türkiye ve Kocaeli'nin çevre sorunları hakkında konuşan Başkan Ağdacı, genç mezunlara odaya üye olmaları tavsiyesinde de bulundu. Miray BAKLACI

Bugün 12:56 TSİ - Eğitim

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