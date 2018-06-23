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Yaz tatilini kitap okuyarak değerlendirin

Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, içerisindeki 16 bin kitabıyla yaz aylarında da okuyucuların gözdesi oluyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi farklı türlerdeki binlerce kitabıyla vatandaşlara geniş bir yelpazede okuma fırsatı sunuyor. Süreli yayınlardan romanlara ve ansiklopedilere kadar pek çok kitap Bilim Merkezi Halk Kütüphanesi raflarında okuyucularla buluşuyor. Rafların dışında dijital kütüphane de zengin bir içerik bulunduruyor. E- kütüphaneyle birlikte yaklaşık 34 bin kitap okuyucuya sunuluyor.     

HEM OKU, HEM DERS ÇALIŞ

Ödünç kitap sistemiyle özellikle kitap kurtları bol bol kitap okuma fırsatı buluyorlar. İki hafta süreyle verilen ödünç kitap yönteminde yakın zamanda çipli sisteme geçilecek. 16 bin kitaba sahip Halk Kütüphanesi yaz aylarında da okumayı sevenlerin mekânı oluyor. Özellikle çocukların sıkça gittikleri Halk Kütüphanesi sesiz bir ortamda ders çalışmaya da imkân veriyor. Kütüphane pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

HER AY SÖYLEŞİ

Halk Kütüphanesi bununla da sınırlı kalmıyor. Her ay faklı konu ve konuklarıyla söyleşiler gerçekleştiriliyor. Halk Kütüphanesi’nin şu anda 6 bin 788 üyesi bulunuyor. Sisteme kayıtlı bin 710 kişi de ödünç kitap sisteminden faydalanıyor. Vatandaşların bilgiye ulaşmalarını sağlayan kütüphaneleri kent genelinde yaymak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Bilim Merkezi’nde bulunan Halk Kütüphanesi olmak üzere, 5 Akademi Lise ve 15 Bilgievinde bulunan kütüphaneler ile birçok konu başlığında 124 bin kitabı okuyucuların hizmetine sunuyor.

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