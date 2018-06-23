Kocaelispor’un kendisi için çok şey ifade ettiğini ve Yeşil Siyahlılar için uzun yıllar önce önemli kaynaklar sağladığını ifade eden, kocaeispor’da bir dönem Baykan vekilliği görevi de üstlenen Hüseyin Üzülmez’in Kocaelispor’un yeni sezon öncesi transferi açması için iki maliyetli futbolcunun işini çözdüğü bu futbolculardan birisinin Muhammed Özdin olduğu öğrenildi. İki futbolcunun maliyetinin 300 bin lira dolaylarında olduğu da gelen haberler arasında.
Bugün 13:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:58 TSİ )
Üzülmez’den Körfez’e önemli katkı…
Kocaelispor’da bir dönem futbol oynayan ve “Körfezli Hüseyin” olarak bilinen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaelisporluların Arslanbey’deki semt buluşmasına katıldı.
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Bugün 13:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz