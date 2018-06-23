Üzülmez’den Körfez’e önemli katkı…

Kocaelispor’un kendisi için çok şey ifade ettiğini ve Yeşil Siyahlılar için uzun yıllar önce önemli kaynaklar sağladığını ifade eden, kocaeispor’da bir dönem Baykan vekilliği görevi de üstlenen Hüseyin Üzülmez’in Kocaelispor’un yeni sezon öncesi transferi açması için iki maliyetli futbolcunun işini çözdüğü bu futbolculardan birisinin Muhammed Özdin olduğu öğrenildi. İki futbolcunun maliyetinin 300 bin lira dolaylarında olduğu da gelen haberler arasında.