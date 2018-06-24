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Bugün 05:00 TSİ- Spor ( G : Dün 14:00 TSİ )

Dünya Kupasında bugün

Dünya Kupasında bugünün programı...

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15:00     İngiltere – Panama

18:00     Japonya – Senegal

21:00     Polonya – Kolombiya

Bugün 05:00 TSİ - Spor

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