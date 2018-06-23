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Bugün 14:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:09 TSİ )

Curling sevgisi bir başka…

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, Curling Federasyonu Kocaeli İl Temsilciliği ile Kocaeli curling kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği Kocaeli Curling Kupası’nda heyecan başladı.

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7’den 70’e herkesin oynayabileceği curling sporuna ilimizde ilgi her geçen gün artıyor. İlimizde ilk kez organize edilen Kocaeli Curling Kupası’nda da bir birinden güzel görüntüler yaşanıyor. İzmit Olimpik Buz Spor Sarayı’nda gerçekleşenorganizasyonda sporcular hem eğleniyor hem de kıyasıya rekabet ediyor. 15 erkek 5 de kadın takımın mücadele ettiği turnuva 28 Haziran’da sona erecek ve aynı gün İzmit’in kurtuluşu da kutlanacak.

BITHYNIA FARKLI BAŞLADI

Turnuvada ilk gün 4 maç oynandı. Körfez Buz Sporları Kulübü adına yarışan KODOSK üyeleri, Kocaeli Engelsiz Spor Kulübü’nü 4-2 mağlup etti ve turnuvaya galibiyet ile başladı. MAP Kavaklıspor ilk maçta Ata Buz Sporları Kulübü’nü çekişmeli geçen maç sonunda 5-3 yendi. Marmara Buz Sporları, Kocaeli Olimpik Spor Kulübü’nü 9-4, Bithynia Spor Kulübü de Enerji Genç Spor Kulübü’nü 7-0’lık skorla geçmesini bildi.

CENGİZHAN İLGİDEN MEMNUN

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Curling İl Temsilcisi Bülent Cengizhan “Spor Genel Müdürlüğümüzün “Koşabiliyorsan Koş” projesi kapsamında düzenlediğimiz Kocaeli Curling Kupası’na ilgi hayli yoğun. Bu görüntü ilerisi için bize umut veriyor. 2019 Ocak ya da Şubat ayında taş atacağımıza inandığımız yeni tesisimiz de faaliyete girdiğinde ülkenin curling sporundaki ilk şehri Kocaeli olacaktır. Spor İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar bey başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, takımlara başlarılar diliyorum” dedi. N Erdem ÖVÜÇ

İLK GÜN SONUÇLARI:

Körfez Buz Sporları - Kocaeli Engelsiz     : 4-2

MAP Kavaklı - Ata Buz Sporları                  : 5-3

Marmara Buz - Kocaeli Olimpik Spor       : 9-4

Bithynia Spor - Enerji Genç                         : 7-0

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GRUPLAR

A GRUBU

Kocaeli Buz Sporları Kulübü

Bithynia Spor Kulübü

Enerji Gençlik

Kocaeli Engelsiz

Körfez Buz Sporları

B GRUBU

Kocaeli Olimpik Sporcular

Yarımca Curling

Map Kavaklı

Marmara Buz Sporları

Ata Buz Sporları

C GRUBU

Kıvılcım Spor Kulübü

Elite Spor Kulübü

Buz 41 Spor Kulübü

Akpro Mühendislik

Kocaeli GHSK

Bugün 14:01 TSİ - Spor

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