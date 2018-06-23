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Bugün 14:48 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:50 TSİ )

A101, istihdam şampiyonu oldu

Türkiye’nin en yaygın yüksek indirim marketi A101, ‘En Çok İstihdam Yaratan Şirketi’ seçildi. Son 3 yılın Türkiye istihdam birincisi olan A101, aynı zamanda üçüncü defa “En Çok Kadın İstihdamı” ve “En Çok Engelli İstihdamı” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2017 yılı içinde sosyal güvenlik primini düzenli ödeyen şirketler arasından istihdam verilerine göre hak kazanılan ödüller, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu. Ödül A101’e Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından takdim edildi.

“KADIN İSTİHDAMI ÖNCELİĞİMİZ”

Ödülü değerlendiren A101 CEO’su Erhan Bostan, “Tamamı yerli sermayeli bir şirket olarak ülke ekonomisine istihdamla da katkıda bulunmak bizim için büyük gurur. Üç yıldır aralıksız aldığımız bu ödülü önümüzdeki yıllara da daha fazla istihdam yaratarak taşımaya devam etmek istiyoruz. Sadece istihdam değil kadın ve engelli istihdamı da her zaman önceliklerimiz arasında olacaktır” dedi. A101’in, 18 bin 222 kadın çalışan ve bin 151 engelli çalışan olmak üzere toplamda 38 bin 607 çalışanı bulunuyor.

Bugün 14:48 TSİ - Ekonomi

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