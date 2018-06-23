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SEDAŞ'ın projesine büyük ilgi

SEDAŞ’ın 2015 yılında yılın mobil uygulama projesi dalında ödül aldığı ve müşteri memnuniyeti için sürdürdüğü WFM projesi, elektrik dağıtım şirketlerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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SEDAŞ’ın Bilişim altyapısı ile saha ekiplerine hızla bilgi verdiği ve mobil ekiplerini uzaktan tabletlerine atadığı iş emirleri ile yönlendirdiği İş Gücü Yönetimi (WFM) Projesi Enerjisa heyeti tarafından yerinde incelendi. SEDAŞ misafir ettiği Enerjisa heyetine WFM projesi hakkında çeşitli bilgiler verdi.

SUNUMLAR YAPILDI

SEDAŞ İşletme ve Bakım Grup Müdürlüğü bünyesinde kontrolü ve takibi yapılan WFM (İş Gücü Yönetimi) projesini yerinde inceleyen Enerjisa yöneticilerine, SEDAŞ İşletme ve Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil ve SEDAŞ Acil Hizmetler Sorumlusu İlyas Volkan Turan tarafından sunumlar yapıldı.

AMAÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

İşletme ve Bakım Grup Müdürü Burhan Ak, SEDAŞ’ın 2018 yılını müşteri memnuniyeti yılı ilan ettiğini belirterek, SEDAŞ’ın yeni projesi olan WFM projesi hakkında bilgi verirken, “WFM projemiz ile SEDAŞ ekiplerinin sahadaki durumu ve yapılacak işlerin gösterimi, coğrafi konumlarına göre otomatik sıralanması, harita üzerinde detaylı güzergâh tarifi,  işlerin coğrafi konumlarının iş atama kriteri olarak kullanılabilmesi, haritada belirtilecek kriterlere göre en yakın ve uygun ekiplerin filtrelenmesi gibi çok sayıda takip seçeneği sunuyor. Asıl hedefimiz müşteri memnuniyetini daha da çok artırmaktır” dedi.

WFM PROJESİ TANITILDI

WFM projesi hakkında SEDAŞ Bakım Yönetimi Müdürü Murat Özdil ve SEDAŞ proje ekibi, projeyi tanıtırken, Enerjisa heyetindeki, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Ayedaş Elektrik Dağıtım AŞ ve Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ olmak üzere 3 elektrik dağıtım şirketi bünyesindeki firma yöneticileri ile bir araya geldiler. Enerjisa heyetindeki; Merkezi Sistem Operasyon Müdürü Arif Coşkun, Teknoloji Müdürü Ebru Öztürk, Bilgi Sistemleri & Endüstriyel Sistemler Müdürü Atilla Aşçıoğlu, Sayaç Operasyonları Takım Yöneticisi Ekrem Hanlı ve Teknoloji Uzmanı Ahmet Büyükkaynak’a, SEDAŞ İzmit İşletme binasında bir dizi sunum yapıldı ve proje ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Bugün 14:50 TSİ - Ekonomi

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