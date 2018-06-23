Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:52 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:54 TSİ )

Karamürsel’de yeni kuaför salonu açıldı

Karamürsel’de yeni bir işletme daha hizmete açıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi, Türkmen Apartmanı No: 144/B adresinde faaliyet göstermeye başlayan Ayşegül Çakır Beauty Center&Güzellik Merkezi, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın da katıldığı törenle hizmete girdi. Törene katılan BaşkanYıldırım, yapılan açılışın ardından işletme sahipleri Ayşegül-Fatih Çakır çiftine bol kazanç diledi.

Bugün 14:52 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Gölcük Tersanesi'ne 390 işçi alınacak! mask
Gölcük Tersanesi'ne 390 işçi alınacak!
Bunu da gördük! Türkiye patates ithal edecek... mask
Bunu da gördük! Türkiye patates ithal edecek...
Kurban Bayramı'nda emekliye ikramiye verilecek mi? mask
Kurban Bayramı'nda emekliye ikramiye verilecek mi?
Patates, soğanın fiyatı durdurulamazken bakandan açıklama geldi! mask
Patates, soğanın fiyatı durdurulamazken bakandan açıklama geldi!
Yalsham'da işçi kıyımı! mask
Yalsham'da işçi kıyımı!
Karamürsel’de yeni kuaför salonu açıldı mask
Karamürsel’de yeni kuaför salonu açıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı! mask
Soy ağacından sonra yeni bir hizmet daha uygulamada... Başvurular patladı!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Gölcük Tersanesi'ne 390 işçi alınacak! mask
Gölcük Tersanesi'ne 390 işçi alınacak!
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler! mask
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler!
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde mask
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı mask
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı

GALERİ

Akşener videolu mesaj gönderdi sosyal medya yıkıldı mask
Akşener videolu mesaj gönderdi sosyal medya yıkıldı
Muharrem İnce'nin son mitingi | CANLI mask
Muharrem İnce'nin son mitingi | CANLI
Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz? mask
Hangi oy geçerli? Hangi oy geçersiz?
Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı… mask
Kiraz’ın tadı damaklarda kaldı…
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı mask
Merve Özbey ve Erdem Kınay Kocaeli’yi salladı
Millet İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş mask
Millet İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL