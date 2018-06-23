4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi, Türkmen Apartmanı No: 144/B adresinde faaliyet göstermeye başlayan Ayşegül Çakır Beauty Center&Güzellik Merkezi, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın da katıldığı törenle hizmete girdi. Törene katılan BaşkanYıldırım, yapılan açılışın ardından işletme sahipleri Ayşegül-Fatih Çakır çiftine bol kazanç diledi.
Bugün 14:52 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 14:54 TSİ )
Karamürsel’de yeni kuaför salonu açıldı
Karamürsel’de yeni bir işletme daha hizmete açıldı.
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Bugün 14:52 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz