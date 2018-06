Erdoğan'dan iki ilçede miting "Bu devlet guguk devleti değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt mitingindeki konuşmasında, seçimlere saatler kaldığını belirterek, seçmenlerden yarına hazır olmalarını istedi.

"Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz"

Kalan 3-4 saatte çok yoğun çalışmaları gerektiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bay Muharrem diyor ki, 'Okulların bahçesinde yatın. Sandalyede oturun. Ben de YSK'nin önünde yatacağım.' Hayırdır? Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? YSK'nin önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem, biz hukuk devletinde yaşıyoruz hukuk. Bu devlet guguk devleti değil. Bay Muharrem, şunu da bil, biz o CHP zihniyetinin, hatırlayın, açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor, buna baktınız. CHP'ye oy verip vermediğine baktınız. Ondan sonra da tasnifini siz kendiniz yaptınız. AK Parti iktidarında bugüne kadar 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Olmaz ama siz yaptınız, yaparsınız."

"Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında, "Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek, inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız." ifadelerini kullandı. Akşam TRT'de yayımlanan programda Cumhurbaşkanlığı Yeni Yönetim Sistemi'ni anlattığını hatırlatan Erdoğan, katılımcılara "Yeni yönetim sistemini nasıl buldunuz?" diye sordu.

Türkiye'nin, inşallah bu sistemle uçuşa geçeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Bu, farklı sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni biz gerçekleştireceğiz. Ne diyorlar? 'Parlamenter demokrasi...' Bunların kafası da basmıyor. Nasıl parlamenter demokrasi? Anayasa değişikliği yapman lazım. 16 Nisan'da biz anayasa değişikliğini yaptık mı? Yaptık. Bu iş bitti. Şimdi yeni bir anayasa değişikliği yapma imkanın var mı? Yok. Parlamentoda böyle bir sayıyı yakalama imkanın var mı? O da yok. Öyleyse neyin değişikliğini yapıyorsun? Milleti aldatıyorlar milleti ama benim milletim buna aldanmamalı ve artık başkanlık sistemiyle bu yola devam edeceğiz."

Seçim güvenliği "100 metre kuralı kalktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere karşı alınan tedbirlere değinerek, şöyle devam etti:

"Biz şu an itibarıyla bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık. Sandık güvenliği, her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun? Olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeyi de kaldırdık. Herhangi bir sandık üyesi, şu anda kalkıp hemen oradaki güvenlik ekibine haberi verdiği anda, söylediği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu sağladık, bunu başardık. Sizin geçmişinizde, cemaziyelevvelinizde böyle bir şey var mı? Yok. Kardeşlerim, sandıkta Esenyurt'ta kim görevliyse, tüm Türkiye'de, ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum, sandıklarda görevli olan tüm kardeşlerime sesleniyorum, oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale ederler ama ben şimdi milletime AK Parti'ye gönül verenlere, özellikle sesleniyorum. Sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın, sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza, bizi zora sokar. Sakın."

Yeni havalimanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsinden öte, hamdolsun markamız olacak o havalimanı. Dünyaya burayla biz havamızı atacağız. Modern dünya neyi yapıyorsa biz de onları yapıyoruz ve yapacağız. Dış politikada artık emir alan değil, hem masada hem alanda olan bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Kürt kardeşlerime sesleniyorum; sakın ha bu oyuna gelmeyin. Bizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Gürcü vesaire ayrımı var mı, biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi? Bir olacağız, beraber olacağız. Bize ayrılık, gayrılık yakışmaz. Bunu başarmamız lazım. Cumhur İttifakını inşallah çok güçlü bir şekilde sandıktan çıkaracağız.

"Türkiye bir hukuk devletidir"

"Bay Muharrem, Bay Kemal size bir şey söyleyeyim; her şeyden önce Türkiye bir hukuk devletidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar, 15-16 yıldır bir sakat seçim yaptırmadık, güneydoğuda terör bölgesi hariç. Terör bölgesinde de bu seçimde bütün önlemleri aldık. Teröristlerin sandıklara tehdidinde tepelerine tepelerine bineceğiz." şeklinde konuştu.