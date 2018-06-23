Bayrak Hukuk Bürosu açıldı

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Gölcük Donanma Komutanlığından emekli olan Süleyman Bayrak’ın oğlu Avukat Alper Bayrak Barış İş Merkezi’nde ilk hukuk bürosunu açtı. Bayrak Hukuk Bürosu, Körfez Mahallesi, Berk Sokak, Barış İş Merkezi No:10/42 İzmit adresinde bulunuyor. Açılışı Baro Başkanı Sertif Gökçe’nin yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcısı Avukat Bahar Gültekin Candemir ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

HAYIRLI OLSUN

Açışta konuşan Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Alper arkadaşımız stajını başarıyla tamamladı. Meslek kurallarına riayet edeceğine inancım tam. Mesleğimizi hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız. Hukuk bürosunun kendisine hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AV. ALPER BAYRAK KİMDİR?

1991 Gölcük doğumlu. İlköğretimini Gölcük Piri Reis İlköğretim Okulu’nda, liseyi Muammer Dereli Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlandı. 2016 yılında üniversiteden mezun oldu. Stajyer eğitimini Onur-Müzeyyen Yılmaz ve Hafize Ongun’un yanında tamamladı. Bayrak Hukuk Bürosu sahibi.