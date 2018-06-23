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İlke Arabuluculuk, İzmit’te açıldı

Kocaeli Barosu’nun başarılı avukatlarından Alper Doğan, Hüseyin Toksöz, İsmail Kartal ve Vedat Doğusel’in ortaklığında kurulan İlke Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi, İzmit Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak No:42 adresinde açıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,  AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Korkmaz, Osman Çakır, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç, AK Parti eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Özel Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Kazım Gündoğdu, avukatlar, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖRNEK MERKEZLERDEN BİRİ

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Hukuki anlaşmazlıklarda tarafları uzun mahkeme sürecinden ve masrafından kurtararak daha hızlı ve yasal zeminde anlaşmasını sağlayan ve ilimizdeki ilk örneklerinden olan “İlke Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi” önceki gün geniş bir davetli topluluğunun katıldığı törenle açıldı. Kocaeli Barosu’nun deneyimli avukatlarından Hüseyin Toksöz, İsmet Kartal, Alper Doğan ve Deniz Ticaret Odası Başkanı da olan Vedat Doğusel’in ortaklığıyla kurulan İlke Arabuluculuk, taraflar arasında mahkeme öncesi tutanaklı resmi anlaşma sağlayacak. Bu sayede tarafları aylar süren davaları beklemekten de kurtaracak.

AÇILIŞA GENİŞ KATILIM OLDU

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Başta iş mahkemeleri olmak üzere, banka, özel sektör ve deniz ticareti gibi konularda uzman yardımı sağlayacak İlke Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi’nin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,  AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Korkmaz, Osman Çakır, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç, AK Parti eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Özel Konak Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Kazım Gündoğdu, avukatlar, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Karaosmanoğlu, toplumda sulh sağlayan bu tür merkezilerin önemli bir hizmeti yerine getirdiğini belirterek, “Arabuluculuk merkezinin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Adaleti en hızlı şekilde sağlamak adına çok önemli bir görevi yerine getirecekler” dedi. İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat Doğan, İlke Arabuluculuk Merkezi ortaklarına saat kulesine ve Türk Bayrağı hediye etti.

Bugün 15:19 TSİ - Ekonomi

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