Alınan bilgiye göre, Kaynarca Yolu mevkisinde Kamil Kızılcık yönetimindeki 54 GD 216 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Serdar Memiş idaresindeki 54 BM 942 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kızılcık ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Kandıra'da feci kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı!
Kandıra'da meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz