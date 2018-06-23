Kandıra'da feci kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı!

Alınan bilgiye göre, Kaynarca Yolu mevkisinde Kamil Kızılcık yönetimindeki 54 GD 216 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Serdar Memiş idaresindeki 54 BM 942 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Kızılcık ile araçtaki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.