Son seçim anketi açıklandı!

Piar araştırma şirketi 18-22 Haziran tarihleri arasında yaptığı son seçim anketini açıkladı. Anket sonuçları AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 42.5, CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin 27.1’le cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağını gösterdi. Araştırma ayrıca AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın TBMM çoğunluğunu kaybettiğini ortaya koydu.