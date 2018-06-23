Piar araştırma şirketi 18-22 Haziran tarihleri arasında yaptığı son seçim anketini açıkladı. Anket sonuçları AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 42.5, CHP’nin adayı Muharrem İnce’nin 27.1’le cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağını gösterdi. Araştırma ayrıca AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın TBMM çoğunluğunu kaybettiğini ortaya koydu.
Bugün 15:27 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:35 TSİ )
Son seçim anketi açıklandı!
Piar araştırma şirketi 18-22 Haziran tarihleri arasında yaptığı son seçim anketini açıkladı.
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Bugün 15:27 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz