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Kartepe’de ‘İmar Barışı’ anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de gerçekleştirilen toplantıda “İmar Barışı” düzenlemesi hakkında bilgilendirme yapılırken, vatandaşların soruları cevaplandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “İmar Barışı” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kartepe Uzunçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat, Belediye meclis üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda, “İmar Barışı nedir?” “Kimlerin imar barışına ihtiyacı var?” “İmar barışına nasıl başvurulur?” konularında bilgilendirme yapıldı. Program sonunda, toplantıya katılan vatandaşlara “İmar Barışı” ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

YAPI KAYIT BELGESİ

Son 50 yıldır Kocaeli’de ve Türkiye genelinde kangren haline gelen mevzuata aykırı yapılaşma problemi, İmar Barışı ile sona eriyor. Ruhsatsız yapılan, ruhsatına uygun olmayan yapılar, mülkiyetsiz yapılar, yapı kullanma izni olmayan yapılar, elektrik su ve doğalgaz bağlatamayan yapılar hakkında para cezası ve yıkım kararı alınmış yapılar İmar Barışı’ndan faydalanabiliyor. İmar Barışı’nı kapsayan 7143 sayılı kanunun 18 Mayıs 2018 tarihi ile yürürlüğe girmesiyle birlikte, mevzuata aykırı yapılara “Yapı Kayıt Belgesi” verilecek. Reform düzeyindeki bu düzenlemeyle vatandaşlar iskânsız yapısına elektrik su doğalgaz bağlatabilecek. Yıkım kararı bulunan ve tahsil edilmemiş para cezalarından vazgeçilecek.

SORULARI CEVAPLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de düzenlenen İmar Barışı bilgilendirme toplantısında vatandaşlar bilgilendirildi. Konu hakkında açıklama yapan Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç; “İmar Barışı, ruhsatı olmayan, ruhsatına uygun yapılmayan, yapı kullanma izni olmayan, kat mülkiyetine geçememiş yapıları ilgilendiriyor. Bu işlemler yapamayan vatandaşlar evlerine elektrik, su, doğalgaz bağlatamıyor. İmar barışı ile birlikte vatandaşlar işlemlerini yaptırarak evlerinde hak sahibi olma imkanı veriliyor” dedi.

SON TARİH 31 EKİM

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yapılan binaların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan konut ve işyerleri için başvuru yapılabiliyor. Belirtilen tarihten önce yapılan binalar için vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurabiliyor. Yapılan işlemlerin ardından Yapı Kayıt Belgesini alan vatandaşlar elektrik, su ve doğalgazını bağlatabilecek. Toplu yapılarda daire sahibi olan vatandaşlar ise kat mülkiyetine geçerek, tapusuna kavuşacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yapı Kayıt Belgesi’ne müracaat etmek için gerekli belgeler;

1- E-devlet şifresi

2- Cep telefonu numarası

3- E-posta adresi

4- Beyan edilecek yapının adresi

5- Tapusu olan yapılar için ada ve parsel bilgileri

6- Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7- Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8- Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

9- Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

10- Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek) 

11- İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi 

12- Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

Bugün 15:42 TSİ - Ekonomi

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