Haydi Kocaeli sandığa!

SEÇMEN SAYIMIZ 1.334.402

Türkiye, bugün sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263 oy kullanılacak. Kocaeli genelindeki seçmen sayısı ise 1 milyon 334 bin 402 olarak açıklandı.

08.00’DE BAŞLAYACAK

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Ancak, saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanabilecek.

İLÇE

ADI MAHALLE CEZAEVİ

SANDIK

SAYISI SEYYAR

SANDIK

SAYISI MAHALLE

SAYISI SANDIK

SAYISI SEÇMEN

SAYISI BAŞİSKELE 37 197 66.499 0 2 ÇAYIROVA 9 242 88.216 0 2 DARICA 14 379 138.467 0 3 DERİNCE 17 294 103.074 0 3 DİLOVASI 12 90 31.109 0 1 GEBZE 40 714 259.788 1 3 GÖLCÜK 50 332 116.600 0 1 İZMİT 102 752 255.778 0 8 KANDIRA 96 163 35.546 17 1 KARAMÜRSEL 27 135 42.745 1 2 KARTEPE 32 234 81.922 0 1 KÖRFEZ 36 326 114.658 0 4 472 3.858 1.334.402 19 31







Türkiye genelinde bugün yapılacak olan tarihi seçimde oy sayımına önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayımı ile başlanacak. daha sonra ise milletvekili oylamaları sayılıp tutanaklara geçilecek.Önce cumhurbaşkanlığı seçimi oyları sayılacak

Eskihisar’da feribot seferleri ücretsiz!

Eskihisar ile Yalova (Tavşanlı) hattında yolcu taşımacılığı yapan Negmar firması, bugün yapılacak tarihi seçimde oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla yolculara ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

‘Seyyar Sandık’la oylar kullanılacak

Bugün yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde farklı bir çalışma ilk kez uygulanacak. Buna göre engelli, yaşlı ve hasta olduğu için sandık başına gidemeyen vatandaşlar, ‘Seyyar Sandık’ uygulaması ile ayaklarına kadar gelen görevlilerle oylarını kullanabilecek.