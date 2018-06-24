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Haydi Kocaeli sandığa!

Türkiye, bugün yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için ilk seçimini yapacak. Kocaeli’de 1 milyon 334 bin 402 seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak.

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SEÇMEN SAYIMIZ 1.334.402

Türkiye, bugün sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263 oy kullanılacak. Kocaeli genelindeki seçmen sayısı ise 1 milyon 334 bin 402 olarak açıklandı.

08.00’DE BAŞLAYACAK

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Ancak, saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanabilecek.

İLÇE
ADI

MAHALLE

CEZAEVİ
SANDIK
SAYISI

SEYYAR
SANDIK
SAYISI

MAHALLE
SAYISI

SANDIK
SAYISI

SEÇMEN
SAYISI

      

BAŞİSKELE

37

197

66.499

0

2

ÇAYIROVA

9

242

88.216

0

2

DARICA

14

379

138.467

0

3

DERİNCE

17

294

103.074

0

3

DİLOVASI

12

90

31.109

0

1

GEBZE

40

714

259.788

1

3

GÖLCÜK

50

332

116.600

0

1

İZMİT

102

752

255.778

0

8

KANDIRA

96

163

35.546

17

1

KARAMÜRSEL

27

135

42.745

1

2

KARTEPE

32

234

81.922

0

1

KÖRFEZ

36

326

114.658

0

4

 

472

3.858

1.334.402

19

31



Türkiye genelinde bugün yapılacak olan tarihi seçimde oy sayımına önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayımı ile başlanacak. daha sonra ise milletvekili oylamaları sayılıp tutanaklara geçilecek.Önce cumhurbaşkanlığı seçimi oyları sayılacak

Eskihisar’da feribot seferleri ücretsiz!

Eskihisar ile Yalova (Tavşanlı) hattında yolcu taşımacılığı yapan Negmar firması, bugün yapılacak tarihi seçimde oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla yolculara ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.

‘Seyyar Sandık’la oylar kullanılacak

Bugün yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde farklı bir çalışma ilk kez uygulanacak. Buna göre engelli, yaşlı ve hasta olduğu için sandık başına gidemeyen vatandaşlar, ‘Seyyar Sandık’ uygulaması ile ayaklarına kadar gelen görevlilerle oylarını kullanabilecek.

Bugün 08:00 TSİ - Siyaset

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