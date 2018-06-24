Haydi Kocaeli sandığa!

SEÇMEN SAYIMIZ 1.334.402
Türkiye, bugün sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı seçimi ile 27. dönem milletvekili genel seçiminde yurt içinde 56 milyon 342 bin 263 oy kullanılacak. Kocaeli genelindeki seçmen sayısı ise 1 milyon 334 bin 402 olarak açıklandı.
08.00’DE BAŞLAYACAK
Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek. Ancak, saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanabilecek.
İLÇE
MAHALLE
CEZAEVİ
SEYYAR
MAHALLE
SANDIK
SEÇMEN
BAŞİSKELE
37
197
66.499
0
2
ÇAYIROVA
9
242
88.216
0
2
DARICA
14
379
138.467
0
3
DERİNCE
17
294
103.074
0
3
DİLOVASI
12
90
31.109
0
1
GEBZE
40
714
259.788
1
3
GÖLCÜK
50
332
116.600
0
1
İZMİT
102
752
255.778
0
8
KANDIRA
96
163
35.546
17
1
KARAMÜRSEL
27
135
42.745
1
2
KARTEPE
32
234
81.922
0
1
KÖRFEZ
36
326
114.658
0
4
472
3.858
1.334.402
19
31
Türkiye genelinde bugün yapılacak olan tarihi seçimde oy sayımına önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayımı ile başlanacak. daha sonra ise milletvekili oylamaları sayılıp tutanaklara geçilecek.Önce cumhurbaşkanlığı seçimi oyları sayılacak
Eskihisar’da feribot seferleri ücretsiz!
Eskihisar ile Yalova (Tavşanlı) hattında yolcu taşımacılığı yapan Negmar firması, bugün yapılacak tarihi seçimde oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla yolculara ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.
‘Seyyar Sandık’la oylar kullanılacak
Bugün yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde farklı bir çalışma ilk kez uygulanacak. Buna göre engelli, yaşlı ve hasta olduğu için sandık başına gidemeyen vatandaşlar, ‘Seyyar Sandık’ uygulaması ile ayaklarına kadar gelen görevlilerle oylarını kullanabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz