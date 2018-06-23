Golden cinsi kayıp köpek Alice ailesi tarafından her yerde aranıyor. En son Başiskele Bahçecik'te görülen Alice'den Çarşamba gününden bu yana haber alınamıyor. Alice'i görenlerin 0505 354 2288 numaralı hattan sahibiyle iletişime geçebilir.
Bugün 15:59 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:10 TSİ )
Alice'i gören var mı?
Golden cinsi kayıp köpek Alice ailesi tarafından her yerde aranıyor.
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Bugün 15:59 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz