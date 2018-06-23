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Alice'i gören var mı?

Golden cinsi kayıp köpek Alice ailesi tarafından her yerde aranıyor.

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Golden cinsi kayıp köpek Alice ailesi tarafından her yerde aranıyor. En son Başiskele Bahçecik'te görülen Alice'den Çarşamba gününden bu yana haber alınamıyor. Alice'i görenlerin 0505 354 2288 numaralı hattan sahibiyle iletişime geçebilir.

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