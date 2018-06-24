Tarihi Bulduk Camii restore ediliyor

Şimdiye kadar onlarca cami, konak, çeşme, hamamın restorasyonunu gerçekleştiren İzmit Belediyesi’nce Bulduk köyündeki tarihi bir camii de restore ediliyor. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla başlatılan restorasyon çalışmasının birkaç ay içinde tamamlanması planlanıyor.

EN AZ 150 YILLIK

İzmit merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bulduk Köyü’nde en az 150 yıllık olduğu tahmin edilen tek katlı ahşap camiinin önce projesi hazırlandı. Anıtlar Kurulu’nca proje onaylandıktan sonra restorasyon çalışmasına başlandı. Yaklaşık 450 bin liraya ihale edilen projeye göre ahşap yığma tuğla yapı aslına uygun olarak restore ediliyor. Yapının zemin katında asma kat olarak kadınlar mahfili de yer alıyor. Yetkililer tarihi yapının yenilenmesinin yanı sıra çevre düzenlemesinin de yapılacağını söylediler. Bölge sakinleri restorasyon çalışması için Başkan Doğan’a teşekkür ederek "Başkanımız sayesinde atalarımızdan, dedelerimizden kalan ve yok olmaya yüz tutmuş bir tarihi değer kurtarılarak gelecek nesillere aktarılacak" dediler.