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Çağırgan’a da konak yapılacak

İzmit Belediyesi tarafından şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çağırgan köyüne de konak yapılacak.

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Şimdiye kadar şehir merkezi ve köylerde 30’a yakın konak yapıldığını söyleyen yetkililer Çağırgan’a yapılacak konağın proje çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu söylediler. Yakında ihalesi yapılacak Çağırgan’daki konakta köy halkına hizmet edecek olan çok amaçlı salon, seyir terası, muhtar odası, lokal ile bay ve bayan tuvaletler yer alacak” dediler. Konak haberi Çağırgan köyünde sevinçle karşılandı.

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