Türkiye, bugün yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için ilk seçimini yapacak. Kocaeli’de 1 milyon 334 bin 402 seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak. İzmit'te ilk oylar erkenden kullanılmaya başlandı. 82 yaşındaki Sevim Özen isimli tekerlekli sandalyeli bir vatandaş, Leyla Atakan İlkokulu'nun merdivenlerinden kaldırılarak oy kullanmasına yardım edildi. Özen 2442 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Bugün 09:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 09:50 TSİ )
Sevim Teyze oyunu kullandı
İzmit'te ilk oylar kullanılmaya başlandı. 82 yaşındaki tekerlekli sandalyeli bir vatandaş yardım alarak okulun merdivenlerinden çıkarıldı. Özen oyunu kullandıktan sonra aynı şekilde evine geri dönmesi sağlandı.
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Bugün 09:39 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz