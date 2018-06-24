Sevim Teyze oyunu kullandı

Türkiye, bugün yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek için ilk seçimini yapacak. Kocaeli’de 1 milyon 334 bin 402 seçmen sandık başına giderek oyunu kullanacak. İzmit'te ilk oylar erkenden kullanılmaya başlandı. 82 yaşındaki Sevim Özen isimli tekerlekli sandalyeli bir vatandaş, Leyla Atakan İlkokulu'nun merdivenlerinden kaldırılarak oy kullanmasına yardım edildi. Özen 2442 numaralı sandıkta oyunu kullandı.