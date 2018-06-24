Fikri Işık, oyunu Başiskele'de kullandı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, oyunu Başiskele Damlar İlkokulu’nda kullandı. Eşi Nigar Hanım ile birlikte okula gelen ve 1043 nolu sandıkta oyunu kullanan Işık, basın mensuplarına açıklama yaparak "Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.