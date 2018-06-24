Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, oyunu Başiskele Damlar İlkokulu’nda kullandı. Eşi Nigar Hanım ile birlikte okula gelen ve 1043 nolu sandıkta oyunu kullanan Işık, basın mensuplarına açıklama yaparak "Sonuç ne olursa olsun ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.
Bugün 09:46 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:30 TSİ )
Fikri Işık, oyunu Başiskele'de kullandı
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, oyunu Başiskele Damlar İlkokulu’nda kullandı.
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Bugün 09:46 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz