İl Başkanı Cengiz Sarıbay okulları gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay, seçim gününe sandıkların Başiskele ve İzmit’te oy kullanılan okulları ziyaret edecek başladı. İzmit’te Atılım Lisesi, Ulugazi Ortaokulu, Hızırreis İlkokulu’nu ziyaret eden İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Başiskele’de ise Barbaros İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Sarıbay’a Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Sandık görevlilerine gün boyu sürdürecekleri çalışmalardan ötürü başarılar dileyen Sarıbay, okullara gelen vatandaşlara ise oy kullanma işlemlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını diledi.