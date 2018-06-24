Cengiz Sarıbay, Bahçecik’te oyunu kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, eşi Av. Nurdan Sarıbay ile Başiskele Bahçecik İlköğretim Okulu 1149 No’lu sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. İl Eğitim Sekreteri Seyfettin Kılınç, Hukuktan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Berna Çetin Peker, Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, partinin milletvekili adaylarından Av. Anıl Acurman ve eşi Av. Ceren Acurman da İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın oy kullandığı okula geldi.

HAYIRLI OLSUN

Partililer, İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın oy kullanma işleminin ardından okulda görev yapan sandık görevlilerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. İl Başkanı Sarıbay, tüm sandık görevlilerini üstlenmiş oldukları görevden dolayı teşekkür ederek, “Bu seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm sandık görevlilerine gün boyu sürdürecekleri ve üstlendikleri bu önemli görevden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.