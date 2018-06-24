Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu eşi Behice Karaosmanoğlu ile birlikte oyunu Yuvacık gübretaş ilkokulu kullandı. Karaosmanoğlu'nun seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Bugün 10:29 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:32 TSİ )
İbrahim Karaosmanoğlu oyunu kullandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu oyunu kullandı.
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Bugün 10:29 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz