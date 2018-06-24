Küçükkaya, oyunu erkenden kullandı

CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, oyunu en erken kullanan siyasetçilerden oldu. Küçükkaya, milletvekili adayı olmuş ancak listeye alınmamıştı. Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulunda oyunu kullanan Küçükkaya, "Oyumuzu kullandık, yağmur da yağıyordu inceden inceden" diyerek siyasi mesajını vermeyi ihmal etmedi.