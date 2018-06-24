CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, oyunu en erken kullanan siyasetçilerden oldu. Küçükkaya, milletvekili adayı olmuş ancak listeye alınmamıştı. Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulunda oyunu kullanan Küçükkaya, "Oyumuzu kullandık, yağmur da yağıyordu inceden inceden" diyerek siyasi mesajını vermeyi ihmal etmedi.
Bugün 10:39 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:49 TSİ )
Küçükkaya, oyunu erkenden kullandı
CHP İzmit İlçe eski Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, oyunu en erken kullanan siyasetçilerden oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:39 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz