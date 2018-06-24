CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Yahya Kaptan Atılım Lisesi 2327 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu erken saatlerde kullanan Hakan Çakar, "Seçimin ülkemiz adına hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını umuyorum"dedi.
Bugün 10:43 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
Çakar oyunu erkenden kullandı
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, oyunu kullandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:43 TSİ - Siyaset
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz