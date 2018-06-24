Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kocaeli siyasetine yön verenler oylarını nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde kullandı. Peki kim nerede oyunu kullandı?
Kim nerede oyunu kullandı?
Emine Zeybek, oyunu kullandı
AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Emine Zeybek, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Eryarsoy oyunu kullandı
AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, Turgut Mahallesi Murat Camii Dernegi 1233 nolu sandıkta eşi Özlem Eryarsoy ve kızı Beyza Asya ile birlikte oyunu kullandı.
Hakan Çakar oyunu kullandı.
CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Yahya Kaptan Atılım Lisesi 2327 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Hürriyet, oyunu kullandı
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İbn-i Sina Ortaokulu 2232 nolu sandıkta oyunu kullandı.
İrfan Keskin oyunu kullandı
CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve eşi Fatma Keski̇n Denizdibi İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.
Fikri Işık, oyunu kullandı
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, oyunu Başiskele Damlar İlkokulu’nda kullandı. Eşi Nigar hanım ile birlikte okula gelen ve 1043 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Karaosmanoğlu, oyunu kullandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve eşi Behice Karaosmanoğlu Yuvacık Gübretaş İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Küçükkaya oyunu kullandı.
CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Şehit öğretmen Erkan aydın ilkokulu'nda oy kullandı.
Sertif Gökçe, oyunu kullandı
Baro Başkanı Sertif Gökçe Derince Çakabey ilköğretim Okulunda oyunu kullandı.
Sarıbay, oyunu kullandı
CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Başiskele Bahçecik İlköğretim Okulu 1149 No’lu sandıkta oy verme
işlemini gerçekleştirdi.
Ali Korkmaz, oyunu kullandı
AKP İl Yönetim Kurulu üyesi ve İzmit İlçe eski başkanı Ali Korkmaz, oyunu İzmit Tepeköy Mahallesi Dr.Ferdi Koçal İlkokulu’nda kullandı.
Ali Türkşen oyunu kullandı
İYİ Parti 2. Sıra Milletvekili Adayı Ali Türkşen, Değirmendere Atatürk Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Serdar Kaman, oyunu kullandı
İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oyunu 50. Yıl Ortaokulu'nda kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz