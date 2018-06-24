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Kim nerede oyunu kullandı?

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Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Kocaeli siyasetine yön verenler oylarını nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde kullandı. Peki kim nerede oyunu kullandı?

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Emine Zeybek, oyunu kullandı

AKP Kocaeli Milletvekili Adayı Emine Zeybek, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

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Eryarsoy oyunu kullandı

AKP İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, Turgut Mahallesi Murat Camii Dernegi 1233 nolu sandıkta eşi Özlem Eryarsoy ve kızı Beyza Asya ile birlikte oyunu kullandı.

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Hakan Çakar oyunu kullandı.

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Yahya Kaptan Atılım Lisesi 2327 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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Hürriyet, oyunu kullandı

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İbn-i Sina Ortaokulu 2232 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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İrfan Keskin oyunu kullandı

CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve eşi Fatma Keski̇n Denizdibi İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.

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Fikri Işık, oyunu kullandı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, oyunu Başiskele Damlar İlkokulu’nda kullandı. Eşi Nigar hanım ile birlikte okula gelen ve 1043 nolu sandıkta oyunu kullandı.

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Karaosmanoğlu, oyunu kullandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve eşi Behice Karaosmanoğlu Yuvacık Gübretaş İlkokulu'nda oyunu kullandı.

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Küçükkaya oyunu kullandı.

CHP İzmit eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İzmit Şehit öğretmen Erkan aydın ilkokulu'nda oy kullandı.

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Sertif Gökçe, oyunu kullandı

Baro Başkanı Sertif Gökçe Derince Çakabey ilköğretim Okulunda oyunu kullandı.

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Sarıbay, oyunu kullandı

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Başiskele Bahçecik İlköğretim Okulu 1149 No’lu sandıkta oy verme
işlemini gerçekleştirdi.

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Ali Korkmaz, oyunu kullandı

AKP İl Yönetim Kurulu üyesi ve İzmit İlçe eski başkanı Ali Korkmaz, oyunu İzmit Tepeköy Mahallesi Dr.Ferdi Koçal İlkokulu’nda kullandı.

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Ali Türkşen oyunu kullandı

İYİ Parti 2. Sıra Milletvekili Adayı Ali Türkşen, Değirmendere Atatürk Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

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Serdar Kaman, oyunu kullandı

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman oyunu 50. Yıl Ortaokulu'nda kullandı.

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