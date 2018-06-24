Kocaeli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları eski hekimlerinden Işık Elgün ile Meral Elgün çiftinin tiyatrocu olan oğulları Aytek Mete Elgün, Sema- Ayhan Zaimi çiftinin kızları Nergiz ile yaşamını birleştirdi. Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle mutluluğa evet diyen çifti dost ve yakınları yalnız bırakmadı. Bugün kıyılan nikahın ardından çift yarın oy kullanma işleminin ardından balayına çıkacak.Aytek ve Nergiz’e bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
Bugün 11:05 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 11:06 TSİ )
Aytek ile Nergiz dünya evine girdi
Kocaeli Tabip Odası eski başkanı Işık Elgün ile Meral Elgün çiftinin KBB Şehir Tiyatrolarında oyuncu olan oğulları Aytek Mete Elgün Dolphin’de kıyılan nikahla Nergiz Zaimi ile hayatını birleştirdi.
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Bugün 11:05 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz