Aytek ile Nergiz dünya evine girdi

Kocaeli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları eski hekimlerinden Işık Elgün ile Meral Elgün çiftinin tiyatrocu olan oğulları Aytek Mete Elgün, Sema- Ayhan Zaimi çiftinin kızları Nergiz ile yaşamını birleştirdi. Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle mutluluğa evet diyen çifti dost ve yakınları yalnız bırakmadı. Bugün kıyılan nikahın ardından çift yarın oy kullanma işleminin ardından balayına çıkacak.Aytek ve Nergiz’e bir ömür boyu mutluluklar dileriz.