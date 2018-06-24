Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:05 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 11:06 TSİ )

Aytek ile Nergiz dünya evine girdi

Kocaeli Tabip Odası eski başkanı Işık Elgün ile Meral Elgün çiftinin KBB Şehir Tiyatrolarında oyuncu olan oğulları Aytek Mete Elgün Dolphin’de kıyılan nikahla Nergiz Zaimi ile hayatını birleştirdi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları eski hekimlerinden Işık Elgün ile Meral Elgün çiftinin tiyatrocu olan oğulları Aytek Mete Elgün,  Sema- Ayhan Zaimi çiftinin kızları Nergiz ile yaşamını birleştirdi. Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle mutluluğa evet diyen çifti dost ve yakınları yalnız bırakmadı. Bugün kıyılan nikahın ardından çift yarın oy kullanma işleminin ardından balayına çıkacak.Aytek ve Nergiz’e bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Bugün 11:05 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kavurucu sıcaklar geliyor! mask
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Kocaeli için yağış uyarısı! mask
Kocaeli için yağış uyarısı!
Natalia’nın mutluluğuna AK Partili kadınlar ortak oldu mask
Natalia’nın mutluluğuna AK Partili kadınlar ortak oldu
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor mask
Tabiat Parkı bayramın ilk günü açılıyor
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi! mask
Yürüyüş Yolu, sloganlarla inledi!
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde mask
Ali Türkşen, "hayırlı bir iş için" Kocaeli Adliyesi'nde
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler! mask
Körfez'de o mahalleyi tırtıllar istila ettiler!
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı mask
Ormanya’ya ücretsiz ring seferleri başladı
Son seçim anketi açıklandı! mask
Son seçim anketi açıklandı!

GALERİ

Kim nerede oyunu kullandı? mask
Kim nerede oyunu kullandı?
Derince, oy veriyor! mask
Derince, oy veriyor!
İzmit sandık başında! mask
İzmit sandık başında!
Medet Başlılıar’ın kızı dünya evine girdi mask
Medet Başlılıar’ın kızı dünya evine girdi
Akşener videolu mesaj gönderdi sosyal medya yıkıldı mask
Akşener videolu mesaj gönderdi sosyal medya yıkıldı
Muharrem İnce'nin son mitingi | CANLI mask
Muharrem İnce'nin son mitingi | CANLI
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL