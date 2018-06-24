Ali Korkmaz, oyunu Tepeköy’de kullandı

AKP İl Yönetim Kurulu üyesi ve İzmit İlçe eski başkanı Ali Korkmaz, oyunu İzmit Tepeköy Mahallesi Dr.Ferdi Koçal İlkokulu’nda kullandı. Aynı zamanda mezun olduğu okulda 2307 No’lu sandıkta oyunu kullanan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Ülkemizin dirliği, birliği ve bütünlüğünü korumak için en önemli vatandaşlık görevimizi yerine getirmek adına herkesi sandık başına oy vermeye davet ediyorum” dedi.