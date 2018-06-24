AKP İl Yönetim Kurulu üyesi ve İzmit İlçe eski başkanı Ali Korkmaz, oyunu İzmit Tepeköy Mahallesi Dr.Ferdi Koçal İlkokulu’nda kullandı. Aynı zamanda mezun olduğu okulda 2307 No’lu sandıkta oyunu kullanan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Ülkemizin dirliği, birliği ve bütünlüğünü korumak için en önemli vatandaşlık görevimizi yerine getirmek adına herkesi sandık başına oy vermeye davet ediyorum” dedi.
Bugün 11:05 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:08 TSİ )
Ali Korkmaz, oyunu Tepeköy’de kullandı
AKP İl Yönetim Kurulu üyesi ve İzmit İlçe eski başkanı Ali Korkmaz, oyunu İzmit Tepeköy Mahallesi Dr.Ferdi Koçal İlkokulu’nda kullandı.
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Bugün 11:05 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz