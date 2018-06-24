Maragoz işiyle uğraşan Atilla ve Saniye Kaçan çifti düğün öncesinde gelinlik ve damatlık ile oylarını kullanmaya geldi. İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullanan çift, daha sonra nikah dairesinin yolunu tuttu.
Bugün 11:25 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:35 TSİ )
Gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldiler
İzmit'te bir çift, gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldiler.
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Bugün 11:25 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz