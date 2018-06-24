Gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldiler

Maragoz işiyle uğraşan Atilla ve Saniye Kaçan çifti düğün öncesinde gelinlik ve damatlık ile oylarını kullanmaya geldi. İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullanan çift, daha sonra nikah dairesinin yolunu tuttu.