Ali Türkşen, oyunu Gölcük'te kullandı

İYİ Parti 2.sıra milletvekili adayı Ali Türkşen, Değirmendere Atatürk Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra kendi bölgesi olan Gölcük'te okulları gezerek vatandaşlar nabzını yokladı. Oy kullanan vatandaşlarla sohbet eden Türkşen "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.