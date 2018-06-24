İYİ Parti 2.sıra milletvekili adayı Ali Türkşen, Değirmendere Atatürk Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra kendi bölgesi olan Gölcük'te okulları gezerek vatandaşlar nabzını yokladı. Oy kullanan vatandaşlarla sohbet eden Türkşen "Hayırlı olsun" temennisinde bulundu.
Bugün 11:30 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:58 TSİ )
Ali Türkşen, oyunu Gölcük'te kullandı
İYİ Parti 2.sıra milletvekili adayı Ali Türkşen, Değirmendere'de oyunu kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz