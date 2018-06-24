60 yaşındaki kanser hastası Yaşar Armağan Teker hastalığına rağmen oy kullanma görevini yapmak için ambulansla Gölcük Kocatepe Ortaokulu'na geldi ve oyunu kullandı.
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Ambulansla oy kullanmaya geldi
60 yaşındaki kanser hastası Yaşar Armağan Teker hastalığına rağmen oy kullanma görevini yapmak için ambulansla Gölcük Kocatepe Ortaokulu'na geldi ve o...
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Bugün 11:40 TSİ - Gündem
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz