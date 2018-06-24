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Ambulansla oy kullanmaya geldi

60 yaşındaki kanser hastası Yaşar Armağan Teker hastalığına rağmen oy kullanma görevini yapmak için ambulansla Gölcük Kocatepe Ortaokulu'na geldi ve o...

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60 yaşındaki kanser hastası Yaşar Armağan Teker hastalığına rağmen oy kullanma görevini yapmak için ambulansla Gölcük Kocatepe Ortaokulu'na geldi ve oyunu kullandı.

Bugün 11:40 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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