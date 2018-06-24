Seyyar sandıklar, okullara geldi

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ilk kez sandığa gittiği bugün, sabah 08:00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden vatandaşların dışında, bu yıl ilk kez seyyar sandık ekipleri de görev yaptı. Engelli ve yatalak olup sandığa gidemeyen vatandaşların oy kullanabilmesi için oluşturulan yeni uygulamaya göre, Kocaeli’de toplam 452 seçmen oy kullanacak. Sandığa gidemeyen seçmenlerin adresine giden seyyar sandık ekibi, sandık ve oy çuvalı ile mobil olarak görev yaptı. Oy kullanan vatandaşların sandığı Gazi Anadolu Lisesi’ne getirildi.