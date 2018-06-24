Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için ilk kez sandığa gittiği bugün, sabah 08:00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giden vatandaşların dışında, bu yıl ilk kez seyyar sandık ekipleri de görev yaptı. Engelli ve yatalak olup sandığa gidemeyen vatandaşların oy kullanabilmesi için oluşturulan yeni uygulamaya göre, Kocaeli’de toplam 452 seçmen oy kullanacak. Sandığa gidemeyen seçmenlerin adresine giden seyyar sandık ekibi, sandık ve oy çuvalı ile mobil olarak görev yaptı. Oy kullanan vatandaşların sandığı Gazi Anadolu Lisesi’ne getirildi.
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Seyyar sandıklar, okullara geldi
İlklerin seçimi olan 24 Haziran seçimlerinde bugün ilk kez seyyar sandık da kullanıldı. Engelli ve yatalak olup sandığa gidemeyen vatandaşların oy kullanabilmesi için görev yapan seyyar sandık kurulunu oy veren vatandaşların sandığını Gazi Anadolu Lisesi’ne getirdi.
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Bugün 11:46 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz