Gebze'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’ne refakatçısıyla birlikte oy kullanmaya gelen 64 yaşındaki Adem Karabıyık, oy kullanacağı sandığın üst katta bulunması nedeniyle zor anlar yaşadı. Tekerlekli sandalyeyle oyunu kullanmaya gelen Karabıyık, okulda asansör bulunmadığı için oy kullanacağı sandığa gidemeyince göz yaşlarına boğuldu. Bir süre okul önünde oyunu kullanabilmek için çözüm bekleyen engelli vatandaş beklediği çözüm gelmeyince oyunu kullanamayarak gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.
Bugün 11:54 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:16 TSİ )
Oyunu kullanamadığı için göz yaşlarına boğuldu
Gebze'de engelli bir vatandaş, oy kullanmak için gittiği okulda asansör olmaması nedeniyle oyunu kullanamadı. Okuldan oy kullanamadan ayrılan vatandaş gözyaşlarına boğuldu.
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Bugün 11:54 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz