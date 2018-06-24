Muharrem İnce "Bismillahirrahmanirrahim, hayırlı uğurlu olsun" diyerek oyunu gazetecilerin flaşları arasında sandığa attı. İnce daha sonra gazetecilere kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı adayı İnce şunları söyledi: "Hayırlı uğurlu olsun. Vatan millet için en iyisi neyse o olsun. Hepinize teşekkür ederim, kolay gelsin." Gazetecilerin sorusu üzerine ince şunları söyledi: "Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım." “Seçimi oradan mı takip edeceksiniz” sorusunu İnce "Evet" diyerek yanıtladı.