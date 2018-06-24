Muharrem İnce "Bismillahirrahmanirrahim, hayırlı uğurlu olsun" diyerek oyunu gazetecilerin flaşları arasında sandığa attı. İnce daha sonra gazetecilere kısa bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı adayı İnce şunları söyledi: "Hayırlı uğurlu olsun. Vatan millet için en iyisi neyse o olsun. Hepinize teşekkür ederim, kolay gelsin." Gazetecilerin sorusu üzerine ince şunları söyledi: "Şimdi Ankara'ya gidiyorum. Akşam YSK'nın önünde olacağım." “Seçimi oradan mı takip edeceksiniz” sorusunu İnce "Evet" diyerek yanıtladı.
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Muharrem İnce oyunu kullandı, YSK'ya gitti
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu eşi Ülkü İnce ile birlikte Yalova'da Saffet Çam Ortaokulu'nda kullandı.
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Bugün 12:00 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz