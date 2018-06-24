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Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandı

Başbakan Binali Yıldırım, Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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Başbakan Binali Yıldırım, saat 11.00'de Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, oy verdikten sonra okul içinde sınıfları gezerek vatandaşlarla selamlaştı, sandık kurullarına kolaylıklar diledi.

Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi bu seçimde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi seçiyoruz. Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin tüm milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Burası Selvili Mahallesi Karabağlar Bahar Yıldırım İlkokulu. 22 Nisan'da buranın açılışını yapmıştık. Şimdi de oyumuzu kullanmak nasip oldu. Seçim, İzmir'e ülkemize hayırlı olsun."

'KOLTUK ELİMİZDE KALDI'

Başbakan Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya giderek seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte takip edeceğini bildirdi. Yıldırım, basın mensuplarının 'Seçimlerden sonra siz koltuğu kimseye devredemeyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz' yönündeki sorusuna gülerek, "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağız. Hayırlı günler diliyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Bugün 12:11 TSİ - Siyaset

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