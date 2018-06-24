AKP Kocaeli Milletvekili adayı liseden bu yıl mezun olan Elifnur Bayram, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 17 Ağustos Ortaokulu'nda 1121 nolu sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin vatana, millete hayırlı olması dileklerinde bulunan Elifnur Bayram, "İlk defa oyumu kullandım. Gençlere seçme ve seçilme hakkı verildiği bu seçimin inşallah vatanımıza, milletimize, kentimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Temennimiz güven ve istikrarın devamı yönünde" dedi. Genç vekil adayını gören vatandaşların bazıları Elifnur Bayramı tebrik etti.
Bugün 12:13 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:16 TSİ )
AKP'nin en genç vekil adayı, oyunu kullandı
AKP'nin, Türkiye'deki en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki Elifnur Bayram, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde oyunu kullandı.
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Bugün 12:13 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz