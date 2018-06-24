Manavların adayı olarak gösterilen MHP Kocaeli Milletvekili adayı Alperen Şakacı, eşiyle birlikte oyunu kullandı. MHP Kocaeli 3. sıra milletvekili adayı Alperen Şakacı ve eşi Nur Şakacı oylarını Kandıra Aydınkent İlköğretim okulu 1018 nolu sandıkta kullandı.
Bugün 12:19 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:20 TSİ )
Alperen Şakacı, oyunu kullandı
Manavların adayı olarak gösterilen MHP Kocaeli Milletvekili adayı Alperen Şakacı, eşiyle birlikte oyunu kullandı.
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Bugün 12:19 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz