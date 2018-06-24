Sandık müşahitlerine saldırdılar!

Gölcük'te seçimlere gölge düşerecek kavga meydana geldi. AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner'in de aralarında olduğu bir grubun Gölcük Uğur mumcu Ortaokulu'nda sandık müşahitlerine saldırdığı iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde iki grup arasında yumrukların atıldığı görülüyor. AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner'in kavga sırasında müşahitlere "Müşahitlere biz oy kullanmayı bilmiyor muyuz?" diye bağırdığı görülüyor. Polis ekipleri ve oy kullanmaya gelen diğer vatandaşlar kavga eden tarafları güçlükle ayırdı.

