Gölcük'te seçimlere gölge düşerecek kavga meydana geldi. AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner'in de aralarında olduğu bir grubun Gölcük Uğur mumcu Ortaokulu'nda sandık müşahitlerine saldırdığı iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde iki grup arasında yumrukların atıldığı görülüyor. AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner'in kavga sırasında müşahitlere "Müşahitlere biz oy kullanmayı bilmiyor muyuz?" diye bağırdığı görülüyor. Polis ekipleri ve oy kullanmaya gelen diğer vatandaşlar kavga eden tarafları güçlükle ayırdı.
Sandık müşahitlerine saldırdılar!
Gölcük'te seçimlere gölge düşerecek kavga meydana geldi. AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner'in de aralarında olduğu bir grubun Gölcük Uğu...
Gölcük'te seçimlere gölge düşerecek kavga meydana geldi. AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner'in de aralarında olduğu bir grubun Gölcük Uğur mumcu Ortaokulu'nda sandık müşahitlerine saldırdığı iddia edildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde iki grup arasında yumrukların atıldığı görülüyor. AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Murat Uzuner'in kavga sırasında müşahitlere "Müşahitlere biz oy kullanmayı bilmiyor muyuz?" diye bağırdığı görülüyor. Polis ekipleri ve oy kullanmaya gelen diğer vatandaşlar kavga eden tarafları güçlükle ayırdı.
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Muhabir Ahmet Hazer
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Yorumlar
(3 )
Erdem Gönenc - gidecekler akplilerin bu gerginlikleri bundan gidecekler
Nezih - demokrasiye inanç saygı yok ki , balık baştan kokmuş. herşey mübah edebiyatının sonucu bu
Mustafa Sabuncu - Her taraflarından pislik fışkırıyor. Dinimizin adını kullanarak yedikleri haltlar arş-ı ala'ya vardı. Düşünün ki bunların dışındaki MHP bütün partiler oylarını korumak derdine düşmüş. MHP'liler bile ittifak ortağının kendilerine kazık atacağına inanıyorlar. Pes artık, yeter artık.
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