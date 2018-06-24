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Ailecek oy kullanmaya geldiler

2018 genel seçimleri için ülke genelinde herkes sandık başına geçti.

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2018 genel seçimleri için ülke genelinde herkes sandık başına geçti. İzmit ilçesinde de vatandaşlar seçime yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem Parlamentosu’nu belirlemek için sandık başına giden vatandaşlar ailecek oy kullanmaya geldi. Dilek, Mehmet Keskin çifti ve 9 aylık bebekleri Deniz Alp ile birlikte Gazi Anadolu Lisesi’ne gelerek oy kullandı. Keskin ailesi tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak oy kullanmaları gerektiğini söyledi.

Bugün 12:36 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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