2018 genel seçimleri için ülke genelinde herkes sandık başına geçti. İzmit ilçesinde de vatandaşlar seçime yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem Parlamentosu’nu belirlemek için sandık başına giden vatandaşlar ailecek oy kullanmaya geldi. Dilek, Mehmet Keskin çifti ve 9 aylık bebekleri Deniz Alp ile birlikte Gazi Anadolu Lisesi’ne gelerek oy kullandı. Keskin ailesi tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak oy kullanmaları gerektiğini söyledi.
Bugün 12:36 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:42 TSİ )
Ailecek oy kullanmaya geldiler
2018 genel seçimleri için ülke genelinde herkes sandık başına geçti.
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Bugün 12:36 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz