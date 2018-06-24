Tahsin Tarhan oyunu Gümüşhane'de kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili ve Adayı Tahsin Tarhan, sandık güvenliği için görevli gittiği memleketi Gümüşhane’de, İzmir Milletvekili Murat Bakan ile birlikte Süleymaniye mahallesi 1082 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Tarhan, oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tarhan, "Türkiye'nin kaderini oyluyoruz bugün, bütün vatandaşlarımız sorumluluk duygusuyla oylarını kullanacaklar. Artık karar da, tercih de milletimizindir. Gönülden inanıyoruz ki, halkımız kendisi için en doğru kararı verecektir. Demokratik bir Cumhuriyet tercihinin halkın kararıyla güçlü bir şekilde ortaya çıkacağına inanıyorum. Türkiye’nin her yerinden katılımın yüksek olduğu haberleri alıyoruz. Ne dedik tatile gitmek yok. Türkiye’de duyarlılığını sergiliyor. Bu çok hoş, güzel bir şey. Bugün hepimiz Türkiye için 1 oy kullandık. Vatanımız ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Sonucu hep beraber bekleyip göreceğiz. Demokrasi kazanacak." dedi.