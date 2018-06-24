AHBAP Kocaeli, oy kullanmalarını sağladı

24 Haziran 13. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için Türkiye’nin bazı illerinde engelliler, bazı illerinde ise yaşlılar AHBAP tarafından oy kullanmaya taşındı. AHBAP Kocaeli ise yaşlıları oy kullanmaya taşıyacak iller arasında yer aldı. 24 Haziran seçim günü AHBAP Kocaeli üyelerine sosyal medya üzerinden ulaşan yaşlılar, oy kullanacağı okullara titizlikle taşındı. AHBAP Kocaeli üyeleri yaptıkları açıklamada, “Ahbap’a birçok yerden önümüzdeki seçimlerde, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın oy kullanabilmek için destek istedikleri bilgisi geldi. Seçme hakkını kullanmak isteyip fiziki koşulları nedeniyle kullanamayanlara, Ahbap tabii ki destek olmalı diye düşündük.

KİME OY VERDİKLERİNİ BİLMEYECEĞİZ

Yaptığımız organizasyonun hiçbir siyasi partisi ile ilişiği yoktur. Oy kullanmaya giden yaşlı vatandaşlarımızın oyunu kime verdiğini bilmeden taşıdık. Yaşlı vatandaşlarımıza eşlik eden tüm Ahbaplarımız asla siyaset, oy, parti konuşmadı. Politikayla ilgilenmiyoruz. İnsanla, hayvanla, doğayla, yardımlaşmayla, sevgiyle ve gerçekle ilgileniyoruz. Ahbap, Sevgi ve gerçeğin peşinde.” ifadelerine yer verildi.