İzmit Ford Otosan İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra İzmit Gazi Lisesi bahçesine gelen Musa Coşar, tanesi 10 TL’den uçan balon satarak seçimi fırsata çevirenler arasındaydı. 8 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Coşar günde en az 10 tane balon satıyor. Coşar daha sonrasında ise Ulugazi İlkokuluna giderek orada balon satmaya devam edeceğini söyledi.
Bugün 12:58 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
Seçimi fırsata çevirdi!
İzmit Ford Otosan İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra İzmit Gazi Lisesi bahçesine gelen Musa Coşar, tanesi 10 TL’den uçan balon satarak seçimi fırsata çevirenler arasındaydı.
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Bugün 12:58 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz