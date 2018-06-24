Seçimi fırsata çevirdi!

İzmit Ford Otosan İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra İzmit Gazi Lisesi bahçesine gelen Musa Coşar, tanesi 10 TL’den uçan balon satarak seçimi fırsata çevirenler arasındaydı. 8 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Coşar günde en az 10 tane balon satıyor. Coşar daha sonrasında ise Ulugazi İlkokuluna giderek orada balon satmaya devam edeceğini söyledi.