“Koca”eli basketbolcu ordusu!

Kocaeli’de bir birinden yetenekli genç basketbolcular var. Ülkenin en elit takımlarına küçük yaşlardan itibaren transfer yapan İzmitli basketbolcular, Kocaeli’de üst liglerde yer alan rol model bir kulüp olmadığı için avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor.

MÜTHİŞ TABLO

Ancak her şeye rağmen Kocaeli’de basketbolun kalbi atmaya devam ediyor. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman’ın da üstün gayretleri ile zaman zaman takvim aksaklıkları yaşansa da tüm yaş gruplarında kız ve erkeklerde ligler oynandı ve ilk 3’e giren kulüplere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Sadece U-12 erkekler ligi teknik incelemenin adından tescil edilecek. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki dev ödül töreninin ardından basketbolcular dev bir aile fotoğrafı verdi.

O GERÇEK BİR KAHRAMAN!

Kocaeli Basket Spor Kulübü kız ve erkeklerde kupalara adeta ambargo koyarken, Gölcük Belediyesi, Güneş Gelişim Gölcük ve Kocaeli GHSK de öne çıkan kulüpler arasında yer aldı. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman “Zor bir yılı geride bıraktık. Tabii ki eksiklerimiz, hatalarımız oldu, ancak niyetimiz hiçbir zaman değişmedi. Başta Spor İl Müdürüm Muzaffer Çintimar olmak üzere, bugünkü tabloda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Bu arada Kahraman’ın yeni sezonda il temsilciliği yapmayı düşünmediği öğrenildi. Ödül töreni ile ilgili detaylı haber yarın ki sayımızda.

KOCAELİ BASKETBOL LİGLERİNDE DERECEYE GİREN KULÜPLER

U-11 ERKEKLER

Kocaeli GHSK

Kocaeli Basket

Derince Yenikent

U-11 KIZLAR

Kocaeli GHSK

Kocaeli Basket

Güneş Gelişim

U-12 KIZLAR

Kocaeli GHSK

Karamürselspor

Kocaeli Basket

U-13 KIZLAR

Kocaeli Basket

Gölcük Basketbol

Kocaeli GHSK

U-13ERKEKLER

23 Nisan İÖO

Derince Yenikent

Gölcük Us Basketbol

U-14 KIZLAR

Kocaeli Basket

Kocaeli GHSK

Gölcük Basketbol

U-14 ERKEKLER

Derince Yenikent

Gölcük Belediye

Kocaeli Basket

U-15 KIZLAR

Kocaeli Basket

Güneş Gelişim

Dereköy Gazanfer Bilge

U-15ERKEKLER

Kocaeli Basket

Gölcük Belediye

Gölcük Us Basketbol

U-16 KIZLAR

Kocaeli Basket

Karamürsel Gençlik

Dereköy Gazanfer Bilge

U-16 ERKEKLER

Kocaeli Basket

Gölcük Belediye

Gölcük Yeni Hisareyn

U-16 ERKEKLER 2. KÜME

Körfezin Yıldızları

Güneş Gelişim Gölcük

Gölcük Us Basketbol

U-18 ERKEKLER 2. KÜME

Güneş Gelişim Gölcük

Darıca İdeal Spor Kulübü

Gölcük Us Basketbol

U-18 KIZLAR

Kocaeli Basket

İzmit Belediye

Güneş Gelişim Gölcük

U-18 ERKEKLER

İzmit Basketbol İhtisas

Kocaeli Basket

Güneş Gelişim Gölcük

BÜYÜK ERKEKLER

İzmit Basketbol İhtisas

Kocaeli GHSK

Güneş Gelişim Gölcük