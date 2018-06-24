“Koca”eli basketbolcu ordusu!

Kocaeli’de bir birinden yetenekli genç basketbolcular var. Ülkenin en elit takımlarına küçük yaşlardan itibaren transfer yapan İzmitli basketbolcular, Kocaeli’de üst liglerde yer alan rol model bir kulüp olmadığı için avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor.
MÜTHİŞ TABLO
Ancak her şeye rağmen Kocaeli’de basketbolun kalbi atmaya devam ediyor. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman’ın da üstün gayretleri ile zaman zaman takvim aksaklıkları yaşansa da tüm yaş gruplarında kız ve erkeklerde ligler oynandı ve ilk 3’e giren kulüplere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi. Sadece U-12 erkekler ligi teknik incelemenin adından tescil edilecek. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki dev ödül töreninin ardından basketbolcular dev bir aile fotoğrafı verdi.
O GERÇEK BİR KAHRAMAN!
Kocaeli Basket Spor Kulübü kız ve erkeklerde kupalara adeta ambargo koyarken, Gölcük Belediyesi, Güneş Gelişim Gölcük ve Kocaeli GHSK de öne çıkan kulüpler arasında yer aldı. Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman “Zor bir yılı geride bıraktık. Tabii ki eksiklerimiz, hatalarımız oldu, ancak niyetimiz hiçbir zaman değişmedi. Başta Spor İl Müdürüm Muzaffer Çintimar olmak üzere, bugünkü tabloda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Bu arada Kahraman’ın yeni sezonda il temsilciliği yapmayı düşünmediği öğrenildi. Ödül töreni ile ilgili detaylı haber yarın ki sayımızda.
KOCAELİ BASKETBOL LİGLERİNDE DERECEYE GİREN KULÜPLER
U-11 ERKEKLER
Kocaeli GHSK
Kocaeli Basket
Derince Yenikent
U-11 KIZLAR
Kocaeli GHSK
Kocaeli Basket
Güneş Gelişim
U-12 KIZLAR
Kocaeli GHSK
Karamürselspor
Kocaeli Basket
U-13 KIZLAR
Kocaeli Basket
Gölcük Basketbol
Kocaeli GHSK
U-13ERKEKLER
23 Nisan İÖO
Derince Yenikent
Gölcük Us Basketbol
U-14 KIZLAR
Kocaeli Basket
Kocaeli GHSK
Gölcük Basketbol
U-14 ERKEKLER
Derince Yenikent
Gölcük Belediye
Kocaeli Basket
U-15 KIZLAR
Kocaeli Basket
Güneş Gelişim
Dereköy Gazanfer Bilge
U-15ERKEKLER
Kocaeli Basket
Gölcük Belediye
Gölcük Us Basketbol
U-16 KIZLAR
Kocaeli Basket
Karamürsel Gençlik
Dereköy Gazanfer Bilge
U-16 ERKEKLER
Kocaeli Basket
Gölcük Belediye
Gölcük Yeni Hisareyn
U-16 ERKEKLER 2. KÜME
Körfezin Yıldızları
Güneş Gelişim Gölcük
Gölcük Us Basketbol
U-18 ERKEKLER 2. KÜME
Güneş Gelişim Gölcük
Darıca İdeal Spor Kulübü
Gölcük Us Basketbol
U-18 KIZLAR
Kocaeli Basket
İzmit Belediye
Güneş Gelişim Gölcük
U-18 ERKEKLER
İzmit Basketbol İhtisas
Kocaeli Basket
Güneş Gelişim Gölcük
BÜYÜK ERKEKLER
İzmit Basketbol İhtisas
Kocaeli GHSK
Güneş Gelişim Gölcük
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz