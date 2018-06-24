İlimizde bugün milyonlarca seçmen sandık başına gitti. İzmit Gazi Anadolu Lisesi’nde 1252 nolu sandıkta oy kullanan Rana Turan isimli bir vatandaş imza atmadan gidince kısa süreli gerginlik yaşandı. Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl’ın vatandaşa ulaşmasıyla, vatandaş gelip imzasını attı.
Bugün 13:34 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Oyunu kullandı imza atmayı unuttu
İzmit Gazi Anadolu Lisesi’nde oy kullanmaya gelen Rana Turan isimli bir vatandaş imza atmadan gitti.
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Bugün 13:34 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz