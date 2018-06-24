Yürüyemeyen seçmenler ambulansla sandığa getirildi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi sabah saatlerinde oy kullanma işlemlerinin başladığı Kocaeli’de hasta ve yaşlıların oy kullanmalarına yardımcı olmak için ekipler görevlerini sürdürüyor. Kandıra’da rahatsızlıkları nedeniyle yürüyemeyen 84 yaşındaki Emine Taşçı ve 94 yaşındaki İlhami Taşçı, oy kullanacakları Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ambulansla getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ambulansla okula getirilen seçmenler, ekiplerin yardımıyla sedye üzerinde 1016 nolu sandık başına giderek oylarını kullandılar. Oylarını kullanan yaşlı seçmenler, kendilerine yardımcı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.