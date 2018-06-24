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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, oyunu İzmit'te kullandı

Vali Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile geldiği 50. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki görevlilerle selamlaştıktan sonra oyunu verdi.

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Burada gazetecilere açıklama yapan Aksoy, Kocaeli genelinde 1 milyon 336 bin seçmenin 9 bin 108 sandıkta oyunu kullandığını söyledi. Şu ana kadar Kocaeli genelinde intikal eden önemli bir olay yaşanmadığını belirten Aksoy, "Sadece Gölcük Değirmendere'de bir tartışma olmuş, o da ilgili taraflarla karşılıklı olarak, adli anlamda da süreç devam etmektedir. Ayrıca, Başiskele, Gölcük ve Derince'de kullandığı oyun fotoğrafını çekip paylaşan 3 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." dedi.

CEP TELEFONU YASAĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Aksoy, oy kabinine cep telefonuyla girmenin yasak olduğuna dikkati çekerek, "Bunu bilerek oyunun rengini belli eden, çeken, paylaşanlar da bu anlamda yasağı ihlal etmiş oluyor. Bu anlamda vatandaşlarımızın yasağa duyarlı olmasını talep ediyoruz." diye konuştu. İl genelinde 3 bin 722 polis ve jandarmanın seçim güvenliğini sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Aksoy, temennilerinin seçimlerin huzur içerisinde tamamlanması ve halkın iradesinin sandığa yansıması olduğunu sözlerine ekledi.

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