Gülay ve Harun muratlarına erdi!

Kocaeli'nin genç ve başarılı teknik adamları arasında yer alan, futbol oynadığı yıllarda sayısız takım ile şampiyonluk yaşayan Harun Kayraldağ hayatını Gülay Hanım ile birleştirdi. Derince Yenikent’teki bir düğün salonunda gerçekleşen cemiyete spor camiasından birçok isim katıldı. Üstü açık araba ile gelin hanımı alan yakışıklı damat Harun, güzeller güzeli eşi ile birlikte son derece güzel anları geride bırakırken, kendilerini yalnız bırakmayan ve tebriklerini ileten dostlarına teşekkür etti. Mutlulukları gözlerinden okunan Gülay – Harun çiftine bir ömür boyu sağlık, bereket ve huzur diliyoruz.