Hoş geldin Marmara Gençlik Spor Kulübü

Marmara Gençlik Spor Kulübü önümüzdeki sezondan itibaren 11,12,13 ve 14 yaş gruplarında liglerimizde boy gösterecek. Kulübün başkanlığını ilimizin tanınan iş adamı ve esnaflarından Özgünhan Restoran sahibi Vedat Özgünhan yapacak.

KOCAELİ’YE YAKIŞACAK

Beşiktaş Futbol Okulu’nda yetişen futbolcuları bünyesinde barındıracak olan kulüp çok değerli bir antrenör grubu ile çalışmalarına devam edecek. Konu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında ev sahipliği Başkan Vedat Özgünhan yaptı. Kulüp antrenörlerinden Fatih Alak, Mesut Aygün, Harun Alakve Koray Siyahdemirile yöneticilerden Erkan Çelik, Ahmet Oruç, Yasin Okan, Hakan Ensari, Ali Yaşa Bayraktar ve Erkan Çelik, Marmara Gençlik ve Spor Kulübü’nün Kocaeli’ye yakışacağını belirtti.